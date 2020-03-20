Коронавирус
Красная веснаЛукашенко: ритейлеры из РФ просят о поставках белорусской продукции
Закрытие Россией границы с Белоруссией вызвало обращение российских ритейлеров с просьбой о поставках белорусской продукции, чтобы избежать дефицита, сообщил Александр Лукашенко 20 марта в эфире БелТА. Белоруссия, по мнению Лукашенко, поможет продуктами питания, но уже по другой цене.
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с чего всё началось
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что после закрытия границы с Белоруссией, российские ритейлеры обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, так как в России начался дефицит, передает РБК со ссылкой на агентство "БелТа".Инфоросвчера в 12:41
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