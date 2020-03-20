с чего всё началось

Закрытие Россией границы с Белоруссией вызвало обращение российских ритейлеров с просьбой о поставках белорусской продукции, чтобы избежать дефицита, сообщил Александр Лукашенко 20 марта в эфире БелТА. Белоруссия, по мнению Лукашенко, поможет продуктами питания, но уже по другой цене.

Лукашенко: ритейлеры из РФ просят о поставках белорусской продукции

Происшествия Преподавателя МГУ задержали во время пикета в поддержку Мифтахова Преподавателя механико-математического факультета МГУ и члена профсоюза «Университетская солидарность» Михаила Лобанова задержали во время одиночного пикета в поддержку заключённого математика Азата Мифтахова.

Происшествия В Мексике разбился вертолет министерства ВМФ Многоцелевой вертолет Black Hawk министерства военно-морского флота Мексики разбился в субботу в восточном штате Веракрус.

Общество В США выявили более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 22 тысячи, не менее 278 человек умерли, сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты федеральной и местной статистики.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Общество В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Авто Mazda презентовала спорткар RX-Vision GT3 Согласно шпионским снимкам, эксперты сделали заключение, что новинка создана на базе модели RX-Vision, которая была презентована в Токио в 2015 году.

Происшествия В Архангельске сел «заминированный» самолет Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва - Архангельск, приземлился в аэропорту назначения, полученное сообщение о его "минировании" оказалось ложным.

Гаджеты Nokia воскресила легендарную модель телефона Модель поступит в продажу в марте, пишет «РИА Новости». Как ранее сообщали «Кубанские новости», Nokia обновит почти все свои смартфоны.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.