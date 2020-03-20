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Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
РБК
  • Piter.tv0:46
  • Деловое.ТВ0:46
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Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.В источнике
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С чего всё начиналось
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что после закрытия границы с Белоруссией, российские ритейлеры обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, так как в России начался дефицит, передает РБК со ссылкой на агентство "БелТа".
Инфорос 13:44 
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Ретейлеры из России просят о поставках белорусской продукции — Лукашенко

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