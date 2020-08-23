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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к силовикам, окружающим его резиденцию в Минске. Кадры публикует Telegram-канал «Пул первого». Глава государства подошел к ОМОНовцам, при этом у него в руках был автомат с пристегнутым магазином.В источнике
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Известия

Лукашенко вышел за оцепление Дворца независимости

Известиявчера в 14:33
ТАСС

Лукашенко вышел за оцепление своей резиденции в Минске и поблагодарил силовиков

ТАССвчера в 15:13
Коммерсантъ

Лукашенко поблагодарил силовиков из оцепления Дворца независимости

Коммерсантъвчера в 14:43
РИА Новости

Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам

РИА Новостивчера в 15:26
Комсомольская правда

«Мы с вами до конца»: Лукашенко вышел к силовикам у своей резиденции

Комсомольская правдавчера в 14:08
РЕН ТВ

«Вы красавцы, мы с ними разберемся»: Лукашенко поблагодарил ОМОН

РЕН ТВвчера в 14:06
РБК

Лукашенко пообещал разобраться с протестующими

РБКвчера в 15:00
КП - Беларусь

Лукашенко силовикам: «Вы красавцы! А с ними мы разберемся!»

КП - Беларусьвчера в 14:18

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