Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к силовикам, окружающим его резиденцию в Минске. Кадры публикует Telegram-канал «Пул первого». Глава государства подошел к ОМОНовцам, при этом у него в руках был автомат с пристегнутым магазином.В источнике
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«Мы с вами до конца»: Лукашенко вышел к силовикам у своей резиденции
Комсомольская правдавчера в 14:08