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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к силовикам, окружающим его резиденцию в Минске. Кадры публикует Telegram-канал «Пул первого». Глава государства подошел к ОМОНовцам, при этом у него в руках был автомат с пристегнутым магазином.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам

РИА Новостивчера в 15:26
ТАСС

Лукашенко вышел за оцепление своей резиденции в Минске и поблагодарил силовиков

ТАССвчера в 15:13
РБК

Лукашенко пообещал разобраться с протестующими

РБКвчера в 15:00
Известия

Лукашенко вышел за оцепление Дворца независимости

Известиявчера в 14:33
Комсомольская правда

«Мы с вами до конца»: Лукашенко вышел к силовикам у своей резиденции

Комсомольская правдавчера в 14:08
РЕН ТВ

«Вы красавцы, мы с ними разберемся»: Лукашенко поблагодарил ОМОН

РЕН ТВвчера в 14:06
Коммерсантъ

Лукашенко поблагодарил силовиков из оцепления Дворца независимости

Коммерсантъвчера в 14:43
КП - Беларусь

Лукашенко силовикам: «Вы красавцы! А с ними мы разберемся!»

КП - Беларусьвчера в 14:18

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии С-400

Россия заключила контракт с Турцией на поставку второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на форуме «Армия-2020», передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 07:29
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
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