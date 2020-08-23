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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к силовикам, окружающим его резиденцию в Минске. Кадры публикует Telegram-канал «Пул первого». Глава государства подошел к ОМОНовцам, при этом у него в руках был автомат с пристегнутым магазином.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам

РИА Новостивчера в 15:26
Комсомольская правда

«Мы с вами до конца»: Лукашенко вышел к силовикам у своей резиденции

Комсомольская правдавчера в 14:08
Коммерсантъ

Лукашенко поблагодарил силовиков из оцепления Дворца независимости

Коммерсантъвчера в 14:43
Известия

Лукашенко вышел за оцепление Дворца независимости

Известиявчера в 14:33
ТАСС

Лукашенко вышел за оцепление своей резиденции в Минске и поблагодарил силовиков

ТАССвчера в 15:13
РЕН ТВ

«Вы красавцы, мы с ними разберемся»: Лукашенко поблагодарил ОМОН

РЕН ТВвчера в 14:06
РБК

Лукашенко пообещал разобраться с протестующими

РБКвчера в 15:00
КП - Беларусь

Лукашенко силовикам: «Вы красавцы! А с ними мы разберемся!»

КП - Беларусьвчера в 14:18

Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM02:06
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Умер актер Борис Христофоров из фильма «Три толстяка»

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Общественное телевидение России04:14

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Как рассказал в понедельник журналистам главврач БСМП №1 Александр Мураховский, в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
РИА Новости02:57
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