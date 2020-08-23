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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к силовикам, окружающим его резиденцию в Минске. Кадры публикует Telegram-канал «Пул первого». Глава государства подошел к ОМОНовцам, при этом у него в руках был автомат с пристегнутым магазином.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам

РИА Новостивчера в 15:26
ТАСС

Лукашенко вышел за оцепление своей резиденции в Минске и поблагодарил силовиков

ТАССвчера в 15:13
РБК

Лукашенко пообещал разобраться с протестующими

РБКвчера в 15:00
Известия

Лукашенко вышел за оцепление Дворца независимости

Известиявчера в 14:33
Комсомольская правда

«Мы с вами до конца»: Лукашенко вышел к силовикам у своей резиденции

Комсомольская правдавчера в 14:08
РЕН ТВ

«Вы красавцы, мы с ними разберемся»: Лукашенко поблагодарил ОМОН

РЕН ТВвчера в 14:06
Коммерсантъ

Лукашенко поблагодарил силовиков из оцепления Дворца независимости

Коммерсантъвчера в 14:43
КП - Беларусь

Лукашенко силовикам: «Вы красавцы! А с ними мы разберемся!»

КП - Беларусьвчера в 14:18

Часть совета директоров «Барселоны» допустила продажу Месси

В «Барселоне» надеются убедить нападающего Лионеля Месси остаться в клубе, однако некоторые члены правления заявили, что не будут против его продажи при подходящих обстоятельствах, сообщает ESPN.
Чемпионат21 августа в 13:06
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«Коммерсантъ»: Мэрия Москвы может транслировать данные с камер наблюдения

Мэрия Москвы имеет право транслировать информацию с городских камер наблюдения в интернете, а также предоставлять к ней доступ на возмездной основе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на условия конкурсов на установку камер, опубликованные на сайте госзакупок.
Ведомости01:36

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

В июне президент Владимир Путин дал поручение «Газпрому», правительству и региональным органам власти найти источники финансирования для подключения граждан к газу «без привлечения их (граждан) средств».
РБК17:05
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