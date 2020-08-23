Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к силовикам, окружающим его резиденцию в Минске. Кадры публикует Telegram-канал «Пул первого». Глава государства подошел к ОМОНовцам, при этом у него в руках был автомат с пристегнутым магазином.