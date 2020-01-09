Президент Белоруссии решил отказаться от поставок нефти, пока Россия не снизит цену. В противном случае Лукашенко будет искать нефть в другом месте. Но несмотря на сложность переговоров с Кремлем, белорусский лидер заявил, что россияне относятся к белорусам с особым уважением и трепетом.

Политика Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.

Биатлон Тарьей Бе: «У российских болельщиков есть повод посмеяться надо мной» Норвежский стреляющий лыжник Тарьей Бе, неудачно выступивший в пятницу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, рассказал, что после неудачной стрельбы на «стойке» забыл пробежать штрафной круг.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.

Общество Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.

Политика Помпео оценил потери иранской экономики из-за санкций Вашингтона До 80% дохода потеряла Исламская Республика Иран в результате санкций, введенных американской администрацией, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео 10 января в ходе брифинга.

Здоровье Кардиолог Джамал Шаабан назвал продукты, вызывающие рак Кардиолог Джамал Шаабан заявил, что для того, чтобы снизить риск ранней смерти от рака и болезней сердца, нужно уменьшить потребление сахара.

Экономика Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую По данным Скороходова, минимальная пенсия в ДНР после недавнего повышения (с первого января 2020 года на 20%) обогнала размер аналогичной пенсии на Украине, примерно на 13% (разница — около 500 рублей), достигнув 4800 рублей, тогда как на Украине размер минимальной пенсии – 1638 гривен (4275 рублей).

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

Политика СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.

Общество Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы» Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.