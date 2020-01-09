Экономика
Невские НовостиЛукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
Президент Белоруссии решил отказаться от поставок нефти, пока Россия не снизит цену. В противном случае Лукашенко будет искать нефть в другом месте. Но несмотря на сложность переговоров с Кремлем, белорусский лидер заявил, что россияне относятся к белорусам с особым уважением и трепетом.
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Политологи: Лукашенко нужно быть осторожнее с выпадами в сторону России. До добра это не доведет
Комсомольская правда11:50
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
Политика
Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета
В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.
Биатлон
Тарьей Бе: «У российских болельщиков есть повод посмеяться надо мной»
Норвежский стреляющий лыжник Тарьей Бе, неудачно выступивший в пятницу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, рассказал, что после неудачной стрельбы на «стойке» забыл пробежать штрафной круг.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Политика
В ФРГ заявили, что вывод иностранных войск из Ирака укрепит ИГ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что вывод иностранных войск из Ирака может укрепить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Общество
Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия
Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.
Политика
Помпео оценил потери иранской экономики из-за санкций Вашингтона
До 80% дохода потеряла Исламская Республика Иран в результате санкций, введенных американской администрацией, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео 10 января в ходе брифинга.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате более 2 млрд рублей
Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
Здоровье
Кардиолог Джамал Шаабан назвал продукты, вызывающие рак
Кардиолог Джамал Шаабан заявил, что для того, чтобы снизить риск ранней смерти от рака и болезней сердца, нужно уменьшить потребление сахара.
Транспорт
Тарифы на проезд по ЗСД Петербурга за наличные вырастут в полтора раза
Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в 2020 году поднимутся примерно в 1,5 раза для автовладельцев без транспондера.
Экономика
Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую
По данным Скороходова, минимальная пенсия в ДНР после недавнего повышения (с первого января 2020 года на 20%) обогнала размер аналогичной пенсии на Украине, примерно на 13% (разница — около 500 рублей), достигнув 4800 рублей, тогда как на Украине размер минимальной пенсии – 1638 гривен (4275 рублей).
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова
По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.
Футбол
«Динамо» объявило об аренде Грулева в «Нижний Новгород»
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Общество
Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы»
Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.
Игры
Создатели Boundary показали, как меняет их игру трассировка лучей
Хоккей
Николай Цулыгин: «Были люди, которые играли не за нас, а против нас»
Были люди, которые играли не за нас, а против нас. Этого нам не хватило для того, чтобы победить.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима, штраф в 450 тысяч рублей и лишение воинского звания.
Происшествия
Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике
Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу со смертельным исходом.
Гаджеты
У Samsung Galaxy A51 появится новая версия
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе
Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 в воскресенье 12 января.
Политика
Иран показал черные ящики разбившегося украинского Boeing
Иранское телевидение показало черные ящики разбившегося в среду украинского самолета.