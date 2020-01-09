Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых. Главу государства цитирует агентство БЕЛТА.
Читать в источнике
Комментировать822

Подробнее о событии

Белоруссия и Россия: цена нефти и цена союза

REGNUM06:42

Лукашенко признал, что пока не может договориться с Россией по нефти

Газета.Ruвчера в 13:43

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти

РБКвчера в 10:01

Лукашенко: Россия предлагает Белоруссии покупать у нее нефть по цене выше мировой

ТАССвчера в 10:19

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Россией по нефти

RT на русскомвчера в 10:18

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

РИА Новостивчера в 10:06

Лукашенко не согласен с ценами на нефть и газ из России

Коммерсантъвчера в 10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:19, Ашберн

От компаний Гуцериева в Беларусь придет 650 тысяч тонн нефти по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн - по железной дороге

КП - Беларусь07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Футбол

Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме

Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
Газета.Ru 12:42
Шоу-бизнес

Кристине Орбакайте не понравился макияж 7-летней дочери Клавдии

Кристина Орбакайте не запрещает 7-летней дочери Клавдии пользоваться косметикой, несмотря на ее возраст.
Дни24 09:54
Общество

Умер султан Омана Кабус бен Саид

ТАСС 20:22
Хоккей

Панарин улучшил достижение Гретцки

Sport.ru 03:59
Происшествия

Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение

Союзное Вече 09:56
Футбол

«Год футбола у себя ты забрал сам» - голландские болельщики о дискредитирующих словах Беренса в адрес Слуцкого

Беренс смотрит на ситуацию через свою призму, а Слуцкий – через свою.
ИноПроСпорт 08 января в 09:04
Технологии

На Сахалине изобрели механизм измерения нагрузки снега на кровлю

Сотрудница Дальневосточного геологического института ДВО РАН Валентина Лобкина разработала новый метод измерения снеговой нагрузки на крышах зданий.
РИА Сахалин-Курилы 19:27
Футбол

ЦСКА объявил о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей.
RT на русском вчера в 10:17
Технологии

Google призвали разрешить удалять предустановленные программы

В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
RuNews24.ru 19:31
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Известия 11:29
Армия и оружие

Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»

Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Военное дело вчера в 08:01
Космос

Ученые поставили под сомнение существование темной энергии

Если правильно рассчитать эволюцию сверхновых, свидетельства темной энергии попросту исчезают.
Хайтек+ вчера в 01:43
Общество

В Урюпинске главреда уволили за политически неверное расположение фото

Лениздат.Ру вчера в 09:13
Гаджеты

На смартфоны Honor 9X пришла Android 10

Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
iXBT.com 20:50
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru вчера в 09:09
Происшествия

В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина

Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Известия 18:28
Происшествия

Ребенок устроил стрельбу в школе в Мексике

В мексиканском штате Коауила в городе Торреон ребенок устроил стрельбу в школе.
Газета.Ru 11:36
Авто

Цены на автомобили подскочили в России

Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
ToDay News Ufa вчера в 01:49
Биатлон

Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе

Составы мужской и женской сборных России на эстафетные гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе обнародовал Международный союз биатлонистов.
Российская газета 13:33
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета 07:00
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни

Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Lenta.ru 09:30
Космос

Его называют «ловцом комет»

Южные горизонты 08:09
Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии

Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.
Интерфакс 18:42
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России

Самая богатая женщина Африки, дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш рассказала, что у нее есть российское гражданство.
Вечерняя Москва 08:20
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Космос

Открыт первый в истории «внутривенерианский» астероид

Астрономы обнаружили первый в истории астероид, орбита которого целиком находится внутри орбиты Венеры.
N+1 вчера в 12:40
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
RT на русском 14:50
Политика

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости 18:33
Политика

Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
РИА Новости 11:26
Политика

В США изучают возможность попыток России помешать Байдену на выборах

Есть версия, что Россия будет пытаться ослабить позиции Байдена, используя историю с его сыном, который работал на Украине.
Евразия Daily 19:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное