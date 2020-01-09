Энергетика
Lenta.ruЛукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых. Главу государства цитирует агентство БЕЛТА.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Футбол
Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме
Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
Шоу-бизнес
Кристине Орбакайте не понравился макияж 7-летней дочери Клавдии
Кристина Орбакайте не запрещает 7-летней дочери Клавдии пользоваться косметикой, несмотря на ее возраст.
Общество
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Хоккей
Панарин улучшил достижение Гретцки
Футбол
«Год футбола у себя ты забрал сам» - голландские болельщики о дискредитирующих словах Беренса в адрес Слуцкого
Беренс смотрит на ситуацию через свою призму, а Слуцкий – через свою.
Технологии
На Сахалине изобрели механизм измерения нагрузки снега на кровлю
Сотрудница Дальневосточного геологического института ДВО РАН Валентина Лобкина разработала новый метод измерения снеговой нагрузки на крышах зданий.
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей.
Технологии
Google призвали разрешить удалять предустановленные программы
В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Армия и оружие
Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»
Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Космос
Ученые поставили под сомнение существование темной энергии
Если правильно рассчитать эволюцию сверхновых, свидетельства темной энергии попросту исчезают.
Общество
В Урюпинске главреда уволили за политически неверное расположение фото
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла Android 10
Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Происшествия
В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Происшествия
Ребенок устроил стрельбу в школе в Мексике
В мексиканском штате Коауила в городе Торреон ребенок устроил стрельбу в школе.
Авто
Цены на автомобили подскочили в России
Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
Биатлон
Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе
Составы мужской и женской сборных России на эстафетные гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе обнародовал Международный союз биатлонистов.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Космос
Его называют «ловцом комет»
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии
Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России
Самая богатая женщина Африки, дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш рассказала, что у нее есть российское гражданство.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Космос
Открыт первый в истории «внутривенерианский» астероид
Астрономы обнаружили первый в истории астероид, орбита которого целиком находится внутри орбиты Венеры.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Политика
Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
Политика
В США изучают возможность попыток России помешать Байдену на выборах
Есть версия, что Россия будет пытаться ослабить позиции Байдена, используя историю с его сыном, который работал на Украине.