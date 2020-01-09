Энергетика

Невские НовостиНевские НовостиЛукашенко счел российскую нефть слишком дорогой

Президент Белоруссии решил отказаться от поставок нефти, пока Россия не снизит цену. В противном случае Лукашенко будет искать нефть в другом месте. Но несмотря на сложность переговоров с Кремлем, белорусский лидер заявил, что россияне относятся к белорусам с особым уважением и трепетом.
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