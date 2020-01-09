Президент Белоруссии решил отказаться от поставок нефти, пока Россия не снизит цену. В противном случае Лукашенко будет искать нефть в другом месте. Но несмотря на сложность переговоров с Кремлем, белорусский лидер заявил, что россияне относятся к белорусам с особым уважением и трепетом.

Экономика Белоруссия ввела налог на транзит нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

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Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.