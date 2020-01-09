Энергетика
Невские НовостиЛукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
Президент Белоруссии решил отказаться от поставок нефти, пока Россия не снизит цену. В противном случае Лукашенко будет искать нефть в другом месте. Но несмотря на сложность переговоров с Кремлем, белорусский лидер заявил, что россияне относятся к белорусам с особым уважением и трепетом.
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Политологи: Лукашенко нужно быть осторожнее с выпадами в сторону России. До добра это не доведет
Комсомольская правда11:50
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
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Экономика
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Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение
В день вылета воздушное судно не обработали специальным средством против обрастания льдом Ключевой версией в деле о крушении самолета компании Bek Air в Алматы следователи называют обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
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Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего лайнера
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МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
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Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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Опытный врач объяснил позднюю диагностику рака у онколога Павленко
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
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Происшествия
NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье
Авиакомпания NordWind назвала "сдвиг ветра" причиной жесткого приземления ее самолета в пятницу в аэропорту турецкой Антальи и подтвердила, что пострадавших в результате этого инцидента нет.
Шоу-бизнес
Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова
Адвокат известной исполнительницы Лолиты сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде.
Армия и оружие
Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые
Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
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Молодая жена Петросяна постарается родить ему пятерых детей
Брухуновой предложили родить Петросяну сразу пятерых детей. Татьяна смутилась, а затем сообщила, что будет стараться.
Технологии
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Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что в этом году отказался от традиции ставить перед собой задачи на будущий год, которой следовал последние несколько лет.
Политика
Помпео заявил о возможной вине Ирана в крушении украинского самолёта
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что украинский лайнер, потерпевший крушение в Тегеране, вероятно, был сбит иранской ракетой.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
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Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Гаджеты
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