Экономика
Невские НовостиЛукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
Президент Белоруссии решил отказаться от поставок нефти, пока Россия не снизит цену. В противном случае Лукашенко будет искать нефть в другом месте. Но несмотря на сложность переговоров с Кремлем, белорусский лидер заявил, что россияне относятся к белорусам с особым уважением и трепетом.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Общество
Грета Тунберг выступила против Роджера Федерера
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий
Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
Общество
Последняя запись погибшей украинской стюардессы растрогала Сеть
Последняя запись в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в катастрофе Boeing 737, растрогала Сеть.
Биатлон
Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе
Культура
Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы»
Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Политика
Рашид Нургалиев экстренно едет в Абхазию
В последний раз Нургалиев приезжал в Абхазию в прошлом июне – тогда он провел с Хаджимбой переговоры по проблемам обеспечения региональной безопасности и участвовал в совещании аппаратов Совбезов двух стран.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Политика
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета
Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам и обломкам рухнувшего под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины».
Футбол
Венгр Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС
Известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи, закончивший карьеру в прошлом году, получил назначение на должность главы департамента судейства РФС.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима, штраф в 450 тысяч рублей и лишение воинского звания.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО
Политика
МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, которую Украина направила в связи с посещением российским президентом Владимиром Путиным Крыма.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Музыка
Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили совместную песню
Музыканты Оззи Осборн и сэр Элтон Джон выпустили песню «Ordinary Man».
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Спорт
МОК намерен добиться пересмотра дел 28 оправданных российских олимпийцев
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация намерена добиться пересмотра дел 28 российских участников Игр-2014 в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).
Общество
Объявлена вымершей крупнейшая пресноводная рыба
Объявлена вымершей крупнейшая пресноводная рыба современности – китайский веслонос (Psephurus gladius).
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Политика
FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека
Ограничительные меры будут введены за нарушение прав человека. Они включают в себя заморозку активов подозреваемых в Великобритании.
Здоровье
Власти Ленобласти закупили передвижное медицинское оборудование
Власти Ленинградской области в рамках проекта «Здравоохранение» закупили 48 передвижных поликонических комплексов, мобильных маммографов и флюорографов.