Экономика
Невские НовостиЛукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
Президент Белоруссии решил отказаться от поставок нефти, пока Россия не снизит цену. В противном случае Лукашенко будет искать нефть в другом месте. Но несмотря на сложность переговоров с Кремлем, белорусский лидер заявил, что россияне относятся к белорусам с особым уважением и трепетом.
Читать в источнике
Оценить766
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Украинский Boeing, потерпевший крушение около Тегерана, был случайно сбит иранской ракетой.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Политика
Опубликовано новое видео крушения украинского «Боинга» в Иране
Журналист BBC в Исламской Республике Иран Али Хашем опубликовал в своем Twitter-аккаунте новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 под Тегераном.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Биатлон
Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе
Автоспорт
На шестом этапе ралли «Дакар-2020» Каргинов победил Шибалова
Два пилота команды «КАМАЗ-Мастер» Андрей Каргинов и Антон Шибалов первыми финишировали на шестом этапе ралли «Дакар-2020» в зачете грузовиков.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета
Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Политика
Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Экономика
Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»
"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Шоу-бизнес
Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл
По словам эксперта, уход принца Гарри и Меган Маркл может стать хорошим выходом из положения.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова
По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Кино
Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Футбол
Слуцкий заявил, что не знает о нарушении Игнатьевым спортивного режима
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о новичке казанского клуба Иване Игнатьеве.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.