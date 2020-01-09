Энергетика
Lenta.ruЛукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых. Главу государства цитирует агентство БЕЛТА.
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Лукашенко: Россия предлагает Белоруссии покупать у нее нефть по цене выше мировой
ТАСС09 января в 10:19
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
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