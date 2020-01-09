Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых. Главу государства цитирует агентство БЕЛТА.

Политика Зеленский обратился к украинцам из-за трагедии с самолетом в Иране Президент Украины Владимир Зеленский 11 января выступил с обращением к гражданам и пообещал провести детальное расследование катастрофы Boeing 737 в небе над Ираном, а также выплатить компенсации семьям погибших.

Политика Завершены переговоры Путина и Меркель Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Футбол Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.

Политика Западное СМИ назвало имя возможного преемника Путина На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Общество Московские поликлиники перестали лечить пациентов из других регионов по ОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) уведомил городские поликлиники о том, что больше не сможет оплачивать лечение пациентов из других регионов России в связи с долгами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).