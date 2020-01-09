Экономика
Невские НовостиЛукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
Президент Белоруссии решил отказаться от поставок нефти, пока Россия не снизит цену. В противном случае Лукашенко будет искать нефть в другом месте. Но несмотря на сложность переговоров с Кремлем, белорусский лидер заявил, что россияне относятся к белорусам с особым уважением и трепетом.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Политика
Нургалиев и Хаджимба обсудили, как нормализовать обстановку в Абхазии
«Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути ее нормализации», — сообщила пресс-служба Хаджимба.
Экономика
Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью
Эксперты Всемирного банка проанализировали производительность труда (выпуск на единицу затрат труда) в 29 развитых и 74 развивающихся странах с 1981 по 2018 г. И выяснили, что хотя разрыв между производительностью труда в развитых и развивающихся странах постепенно сокращался, он остается огромным.
Происшествия
В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Происшествия
Неизвестный в Подмосковье расстрелял мужчину из травматического оружия
Мужчина был убит неизвестным злоумышленником из травматического оружия в одном из дачных посёлков в Подмосковье.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
Происшествия
Генерал-лейтенант Чварков получил три года условно
Экс-замначальника Военной академии Генштаба российских вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Чварков на три года лишен свободы за особо крупное мошенничество.
Происшествия
Под Челябинском сгорел дом опекунши, у которой забрали девочку с ДЦП
Женщина взяла под опеку девочку-инвалида и ее двух сестер после того, как их мать лишили родительских прав.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в домашнем матче АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Финансы
Курс доллара упал ниже 61 рубля
Российская нацвалюта в ходе торгов вечером в пятницу заметно укрепилась к доллару и евро, причем курс американской валюты впервые с 22 мая 2018 года опустился ниже 61 рубля.
Музыка
Участник BTS представил клип на трек Shadow
Участник группы BTS рэпер Мин Юнги (Sugar) опубликовал на YouTube клип на трек Shadow, который вошел в новый альбом K-pop коллектива Map of the soul: 7.
Общество
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совет безопасности ООН проголосовал в поддержку резолюции о продлении трансграничной гуманитарной поддержки Сирии.
Футбол
Департамент судейства РФС возглавил венгр Виктор Кашшаи
Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса, — говорится в сообщении.
Технологии
Google призвали разрешить удалять предустановленные программы
В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
Спорт
Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке "Тур де Ски" проведет сбор в чешском Нове-Место, заявил РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Игры
Bethesda выпустит патч к классическим Doom и Doom 2
Компания Bethesda планирует выпустить патч к культовым геймам Doom и Doom 2. Благодаря этому появится возможность запускать игры с частотой до 60 кадров в секунду.
Политика
Представители США передали Киеву данные по авиакатастрофе в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала ему важные данные по крушению самолета в Иране.
Политика
Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию 15 января. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
Происшествия
Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО
Культура
Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера
Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера Персонаж из "Айболита" раздуется до четырех метров.