Энергетика

Невские НовостиНевские НовостиЛукашенко счел российскую нефть слишком дорогой

Президент Белоруссии решил отказаться от поставок нефти, пока Россия не снизит цену. В противном случае Лукашенко будет искать нефть в другом месте. Но несмотря на сложность переговоров с Кремлем, белорусский лидер заявил, что россияне относятся к белорусам с особым уважением и трепетом.
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Лукашенко объяснил сложность переговоров с Россией по нефти

RT на русском09 января в 10:18

Лукашенко признал, что пока не может договориться с Россией по нефти

Газета.Ru09 января в 13:43

Лукашенко не согласен с ценами на нефть и газ из России

Коммерсантъ09 января в 10:20

Лукашенко: Россия предлагает Белоруссии покупать у нее нефть по цене выше мировой

ТАСС09 января в 10:19

Белоруссия и Россия: цена нефти и цена союза

REGNUMвчера в 06:42

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

РИА Новости09 января в 10:06

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти

РБК09 января в 10:01
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:07, Ашберн

От компаний Гуцериева в Беларусь придет 650 тысяч тонн нефти по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн - по железной дороге

КП - Беларусьвчера в 07:06
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
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