Энергетика
Невские НовостиЛукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
Президент Белоруссии решил отказаться от поставок нефти, пока Россия не снизит цену. В противном случае Лукашенко будет искать нефть в другом месте. Но несмотря на сложность переговоров с Кремлем, белорусский лидер заявил, что россияне относятся к белорусам с особым уважением и трепетом.
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Лукашенко: Россия предлагает Белоруссии покупать у нее нефть по цене выше мировой
ТАСС09 января в 10:19
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
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