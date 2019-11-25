Политика

Российская газетаРоссийская газетаЛукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область. Об этом он заявил на встрече с губернатором этого российского региона Антоном Алихановым.
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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