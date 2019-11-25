Политика
Российская газетаЛукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область. Об этом он заявил на встрече с губернатором этого российского региона Антоном Алихановым.
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Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Технологии
ВКР-19 защитила спутниковый диапазон
Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Политика
Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей
Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове
В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Общество
Самый длинный мост открыли в Якутии
Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Общество
Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ
23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
Хоккей
Гол Ганзла принес хоккейному «Спартаку» победу над «Нефтехимиком»
Матч получился на редкость упорным, а победа досталась хозяевам льда с минимальным "футбольным" счетом 1:0. При этом свой единственный гол, ставший победным, спартаковцы провели уже на 2-й минуте встречи: чех Ганзл отлично откликнулся на передачу Вишневского.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Гаджеты
Названы разные лучшие способы применения старых смартфонов
Озвучены в интернете разные способы использования старых телефонов.
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию на Украине.
Футбол
Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Происшествия
Пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновника развала «Уральских пельменей»
Оставшиеся в шоу участники доверились Орлову и, по мнению экс-руководителя команды, совершили большую ошибку, поскольку тот является «клопом», присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него деньги.