Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область. Об этом он заявил на встрече с губернатором этого российского региона Антоном Алихановым.

Экономика «Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ «Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.

Технологии ВКР-19 защитила спутниковый диапазон Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.

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Происшествия Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.

Общество Самый длинный мост открыли в Якутии Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.

Общество Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ 23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.

Хоккей Гол Ганзла принес хоккейному «Спартаку» победу над «Нефтехимиком» Матч получился на редкость упорным, а победа досталась хозяевам льда с минимальным "футбольным" счетом 1:0. При этом свой единственный гол, ставший победным, спартаковцы провели уже на 2-й минуте встречи: чех Ганзл отлично откликнулся на передачу Вишневского.

Происшествия Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.

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Здоровье Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.