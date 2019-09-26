Политика
RT на русскомЛукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине. Об этом он заявил на встрече с представителями украинских СМИ.
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Это территория уже России, как они считают или думают о ней. И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Футбол
ФИФА отреагировала на обвинения сборной Судана
Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на обвинения главного тренера сборной Судана Здравко Лугарошича в подтасовке результатов голосования за лучшего игрока года.
Газета.Ru 11:16
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Политика
Лавров впервые за десять лет провел встречу с главой МИД Грузии
Встреча Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
РБК 12:44
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика
В Польше рассказали, что уберегло страну от нехватки газа
Ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в ходе Всепольского экономического форума.
ПРАЙМ 09:42
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Политика
США расширили санкции против России
Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
Помпео возложил на Дамаск ответственность за химатаку в Латакии
«Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим сирийского президента Башара Асада применил хлор в качестве химического оружия 19 мая во время атаки в провинции Латакия», – приводит его слова агентство.
Известия 14:22
Политика
Зеленский оправдался за критику Макрона и Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о причинах своих критических высказываний в адрес коллег во время телефонной беседы с главой США Дональдом Трампом.
Вечерняя Москва вчера в 21:16
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Политика
В офисе Зеленского отреагировали на лишение лицензии «112 Украина»
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишить цифровых лицензий на вещание телеканал «112 Украина».
RT на русском 09:15
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Общество
Закон о повторных нарушениях на митингах предлагают смягчить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается уточнить условия назначения наказания в виде лишения свободы тем, кто осужден за повторное нарушение порядка организации или проведения митингов.
Российская газета 08:24
Религия
В РПЦ предложили альтернативу легализации многоженства
23 сентября председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин высказал мнение, что официальное многоженство лучше связей на стороне, и предложил узаконить право иметь двух жен в регионах с преимущественно мусульманским населением.
Интерфакс 11:41
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Путешествия
Таможня Финляндии запустила русскоязычный сайт для туристов
Финская таможня запустила сайт на русском языке, где собраны советы и инструкции для туристов, касающиеся таможенных правил Евросоюза и Финляндии.
Ivbg.ru 11:45
Происшествия
Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области
Задержана 23-летняя Виктория Айметдинова, подозреваемая в убийстве пятимесячного ребёнка, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное УМВД России.
RT на русском вчера в 08:30
Наука
1,2 миллиона шведов помогли связать ЭКО и рак простаты
Врачи обнаружили, что среди отцов, зачавших детей естественным путем, риск развития рака простаты составил 0,28 процента.
N+1 05:27
Здоровье
Житель Кузбасса пытался вылечить рак молитвами в тайге
MedikForum.ru 10:13
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Религия
Патриарх Кирилл посетил Поволжский православный институт в Тольятти
Патриарху представилась возможность встретиться со студентами института и слушателями воскресной школы, а также посетить занятия.
ФедералПресс 11:49
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32