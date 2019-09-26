Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине. Об этом он заявил на встрече с представителями украинских СМИ.
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Александр Лукашенко
Это территория уже России, как они считают или думают о ней. И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий.
— Александр ЛукашенкоТАСС 05:19

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