Политика
REGNUMЛукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Лукашенко добавил, что избегать и игнорировать руководителей Донецкой и Луганской Народных Республик нельзя. При этом, по словам главы Белоруссии, главное, чтобы главные стороны — Украина и Россия — «ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения».
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Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
Экономика
Глава Хакасии поблагодарил Штыгашева за речь в Совете Федерации
Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил спикера республиканского парламента Владимира Штыгашева за выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Политика
Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии
Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Армия и оружие
На Украине объяснили срыв разведения сил в Донбассе
7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Происшествия
Грабитель взорвал банкомат Сбербанка и погиб
По данным ведомства, 37-летний житель Петрозаводска погиб сегодня около пяти часов утра при попытке вскрыть банкомат с использованием газового оборудования в жилом доме на улице Моченкова в Череповце.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Футбол
Чемпион мира по футболу Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
Футбол
ФК «Тамбов» не планирует менять тренера
ФК «Тамбов», дебютант премьер-лиги, после 12 туров занимает последнюю строчку в турнирной таблице.
Политика
Путин и Шойгу провели отдых в тайге
Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Происшествия
Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали
Следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки 34-летнему жителю Подмосковья, в настоящее время мужчина арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Происшествия
Истребитель F-16 разбился в Германии
Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Общество
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов
В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Финансы
ВТБ перестал принимать вклады в евро
ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро.
Политика
Новым премьером Азербайджана назначен Али Асадов
«Назначить Али Идаят оглы Асадова премьер-министром Азербайджанской Республики», — говорится в указе, который опубликован на сайте президента и вступает в силу сегодня.
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
Политика
МВД назвало провокациями действия организаторов протестов в Москве
Организаторы акций протеста, прошедших в столице в преддверии выборов в Московскую городскую думу, вели себя провокационно, заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Армия и оружие
Более 2,3 тыс. единиц военной техники поставлены в войска в этом году
Свыше 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы РФ в этом году, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Армия и оружие
Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео
Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Армия и оружие
Киев обвинил Москву в обмане трибунала по задержанным близ Керчи кораблям
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко в интервью «Украинским новостям» заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, которые были отбуксированы на российскую территорию после конфликта в Керченском проливе.