Политика

REGNUMREGNUMЛукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины

Лукашенко добавил, что избегать и игнорировать руководителей Донецкой и Луганской Народных Республик нельзя. При этом, по словам главы Белоруссии, главное, чтобы главные стороны — Украина и Россия — «ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения».
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В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

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Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко в интервью «Украинским новостям» заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, которые были отбуксированы на российскую территорию после конфликта в Керченском проливе.
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