Лукашенко добавил, что избегать и игнорировать руководителей Донецкой и Луганской Народных Республик нельзя. При этом, по словам главы Белоруссии, главное, чтобы главные стороны — Украина и Россия — «ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения».

Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины

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