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Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента Белоруссии

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК республики, за действующего главу государства проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую — 9,9%. Остальные три кандидата получили менее 2% голосов. После завершения голосования в городах Белоруссии состоялись акции протестов.В источнике
С чего всё началось
«Политика одна должна быть — люди», — приводит
 БЕЛТА слова президента во время посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».
RT на русском04:06
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РИА Новости

Лукашенко сделал первое заявление после выборов

РИА Новости03:54
RT на русском

Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Белоруссии

RT на русском04:06
ТАСС

Лукашенко заявил, что приоритетом политики должны быть люди

ТАСС03:56
РБК

Лукашенко сделал первое заявление после выборов

РБК04:32
Комсомольская правда

Александр Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Комсомольская правда03:44
Московский Комсомолец

Лукашенко заговорил впервые после выборов

Московский Комсомолец03:34
Эхо Москвы

Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Эхо Москвы03:32
КП - Беларусь

В первый день после выборов Лукашенко поехал в командировку в Пуховичский район

КП - Беларусь05:44

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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