Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента
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Лукашенко сделал свое первое заявление после выборов.В источнике
С чего всё началось
«Политика одна должна быть — люди», — приводит
БЕЛТА слова президента во время посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».
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