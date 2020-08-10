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REGNUM
REGNUM

Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента

Лукашенко сделал свое первое заявление после выборов.В источнике
С чего всё началось
«Политика одна должна быть — люди», — приводит
 БЕЛТА слова президента во время посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».
RT на русском04:06
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РБК

Лукашенко сделал первое заявление после выборов

РБК04:07
RT на русском

Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Белоруссии

RT на русском04:06
ТАСС

Лукашенко заявил, что приоритетом политики должны быть люди

ТАСС03:56
РИА Новости

Лукашенко сделал первое заявление после выборов

РИА Новости03:54
Lenta.ru

Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Lenta.ru03:48
Фонтанка.Ру

Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Фонтанка.Ру03:48
Газета.Ru

Лукашенко выступил с первым заявлением после президентских выборов

Газета.Ru03:43

В России выявили 5 118 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 83 российском регионе, из заболевших 26,5 процентов не имели каких-либо клинических проявлений болезни.
Комсомольская правда03:38

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Триллер «Неистовый» возглавил российский прокат в выходные

Третью строчку в рейтинге занял американский комедийный боевик "Мой шпион" (My Spy) с Дэйвом Батистой и Хлоей Коулмэн - 3,65 млн рублей Голливудская лента "Неистовый" (Unhinged) стала лидером проката в России, собрав 9,35 млн рублей за минувшие выходные.
Толк02:24
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Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Интерфакс03:05
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