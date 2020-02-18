Общество
Деловое.ТВЛукашенко сегодня встретится с главой Роснефти Сечиным
Контракты на поставку в Белоруссию нефти из РФ завершились 31 декабря, стороны обсуждают их продление Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня встретится с главой российского нефтяного гиганта "Роснефть" Игорем Сечиным, сообщило "БЕЛТА".
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Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень, завершился.
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Происшествия
В суд направлено третье дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Третье уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» направили в суд.
Гаджеты
Игровой сервис Google Stadia появится на 19 Android-смартфонах
Игровой сервис Google Stadia начнёт работать на многих смартфонах Samsung, Asus и Razer с 20 февраля.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» попало в Сеть
В Сан-Франциско проходят съемки новой части нашумевшего фильма «Матрица».
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Экономика
ФАС разъяснила идею о рыбных аукционах
ФАС в рамках инициативы о переходе от исторического принципа на добычу водных биоресурсов к проведению электронных аукционов не предлагает отбирать действующие квоты или их перераспределять.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек
Шесть человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Происшествия
Коронавирус выявлен у россиянина с лайнера в японском порту
Лайнер Diamond Princess был отправлен на карантин в порт японского города Йокогама 4 февраля, после того как у 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Космос
Blue Origin готова к запуску серийного производства двигателей, которые заменят российские РД-180
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракт подростков из Керчи
Как писал NEWS.ru ранее, подростки, задержанные в Керчи, действительно готовили теракт. Об этом рассказал один из задержанных школьников.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Общество
Историк оценил письмо немецкого писателя о ВОВ в проекте #ПочтаПобеды
Владимир Шаповалов, заместитель директора института истории и политики МПГУ, считает позитивным сигналом получение письма немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга в рамках проекта #ПочтаПобеды.
Культура
Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение»
Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Авто
Продажи автомобилей Lada в ЕС в январе упали на 42%
Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе (ЕС) в январе сократились в годовом исчислении на 41,7%, до 183 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).