Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВЛукашенко сегодня встретится с главой Роснефти Сечиным

Контракты на поставку в Белоруссию нефти из РФ завершились 31 декабря, стороны обсуждают их продление Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня встретится с главой российского нефтяного гиганта "Роснефть" Игорем Сечиным, сообщило "БЕЛТА".
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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