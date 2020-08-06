Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему Крыма в ходе интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.В источнике
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