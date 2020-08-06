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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему Крыма в ходе интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.В источнике
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RT на русском

Лукашенко рассказал, что воевал бы за Крым

RT на русском12:16
Царьград

Лукашенко в "сенсационном интервью" Гордону: "Я бы воевал за Крым!"

Царьград08:23
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым

Газета.Ru10:02
URA.Ru

Лукашенко заявил о готовности воевать за Крым

URA.Ru09:53
Lenta.ru

Лукашенко высказался об украинских корнях и разговоре с Шойгу

Lenta.ru09:02
РИА Новости

Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым

РИА Новости12:04
Взгляд.ру

Лукашенко – украинцам: Я бы воевал за Крым

Взгляд.ру06:38

В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русском11:17

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газетавчера в 07:12
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В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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