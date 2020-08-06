Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
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Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему Крыма в ходе интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Как заявил белорусский лидер, он "воевал бы за полуостров". "Там бы тысячи человек легли", — сказал глава государства.В источнике
Вы просто безалаберно, бестолково относились к территории и отнеслись к Крыму. Если бы у меня даже клочок земли - вы бы воевали? Конечно, это же твоя земля, твои люди.
С чего всё началось
Ранее Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона
" заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли".
Подробнее о событии
Лукашенко о том, как он бы защищал Крым: «Там бы легло уже тысячи человек!»
КП - Беларусьвчера в 12:37