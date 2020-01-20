Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruЛукашенко сменил министра обороны Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января назначил нового министра обороны страны. Им стал командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин.
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Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

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Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии

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