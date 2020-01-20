Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января назначил нового министра обороны страны. Им стал командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин.

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Политика Названы принципы голосования по поправкам к Конституции Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.

Шоу-бизнес Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.

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Общество ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.

Футбол «Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа», Смолов не реализовал пенальти «Локомотив» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью со «Стяуа» со счетом 3:3. Голы в составе москвичей забили Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.