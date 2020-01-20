Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
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Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии

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Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба

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Белоруссии военный переворот не грозит. Силовиков поменяли планово

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Назначен новый министр обороны Белоруссии

RT на русском05:46
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Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

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Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
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Губерниев заявил, что недоволен отсутствием медалей у биатлонистов

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских биатлонистов на Кубке мира.
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Крашенинников пояснил задачи Госсовета после изменения Конституции

Государственный совет РФ будет конституционным органом, в функции которого войдет рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
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Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
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В Башкирии за 2019 год было уволено 1,8 тысячи медиков.
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Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
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В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
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Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

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Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
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Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
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