Армия и оружие
Lenta.ruЛукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
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Происшествия
Семьям погибших в пермском отеле выплатят по полмиллиона рублей
Власти Пермского края выплатят материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате прорыва трубы теплоносителя в мини-отеле «Карамель».
Политика
Козак не поедет на форум в Давос
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который пройдет с 21 по 24 января, сообщил РБК его официальный представитель Илья Джус.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что не отправит турецкие войска в Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг отправку регулярных турецких войск в Ливию — Анкара отправила в помощь Правительству национального согласия Фаиза Сараджа только военных инструкторов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишились титулов
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно ошеломили всех заявление о сложении с себя королевских обязанностей, согласовали все детали своего нового статуса с королевой Елизаветой II.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Биатлон
Губерниев заявил, что недоволен отсутствием медалей у биатлонистов
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских биатлонистов на Кубке мира.
Общество
Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете
Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.
Политика
Крашенинников пояснил задачи Госсовета после изменения Конституции
Государственный совет РФ будет конституционным органом, в функции которого войдет рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Здоровье
В Башкирии за 2019 год уволили 1,8 тысячи медиков
В Башкирии за 2019 год было уволено 1,8 тысячи медиков.
Политика
Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Футбол
Алексей Куракин: Особенности бандеровского футбола
Новости клинического санатория «Перемога» В городе Волочиск (не Рио-де-Жанейро, но один из передовых центров древней шумерской культуры) местный футбольный клуб «Агробизнес», решением товарищеского суда, разорвал контракт со своим бомбардиром Игорем Сикорским.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Авто
Составили рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тыс. рублей
Издание «Российская газета» составили рейтинг десятилетних автомобилей, цены на которые начинаются с отметки в 250 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак с 3-летним сыном отдыхает на Мальдивах
Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак воспитывает маленького сына. Платону недавно исполнилось три года.
Общество
Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах
Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Хоккей
Российские хоккеисты забросили девять шайб в ворота Дании и вышли в полуфинал юношеских ОИ
В составе национальной команды покер оформил Матвей Мичков, хет-триком отметился Иван Мирошниченко, и по одной шайбе забросили Илья Квочко и Кирилл Долженков.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.