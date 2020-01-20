Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
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Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии

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Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба

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Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Lenta.ru05:52

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Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии

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Министр обороны Белоруссии назначен на должность госсекретаря Совбеза

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RT на русском05:46
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Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
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Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть

Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть: стороны достигли соглашения.
Lenta.ru 08:07
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Благодаря системе рибейтов планируется не только привлечь иностранные кинокомпании снимать кино в России, но и увеличить турпоток в страну.
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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
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Политика

Эрдоган: в Ливии присутствуют турецкие военные инструкторы и советники

По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла свои войска в североафриканскую республику и в Ливии якобы присутствуют лишь турецкие военные советники.
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Политика

Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
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ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке

Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.
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Происшествия

«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
РИА Новости 06:58
Политика

Крым и Севастополь утвердили границу между субъектами

Граница между Республикой Крым и Севастополем установлена, соответствующий документ подписан, все вопросы сняты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:55
Энергетика

В Литву пришёл очередной груз СПГ от «Новатэк»

В литовской Клайпеде отгружен очередной груз сжиженного природного газа российской компании «Новатэк», который прибыл из порта Высоцк, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.
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Космос

Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект

Обнаруженная массивная галактика относится к умирающим, то есть в ней останавливаются процессы образования звезд.
Lenta.ru 07:59
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
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Вызванное человеком снижение биоразнообразия началось миллионы лет назад

HotGeo 17 января в 10:55
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Названы участники Национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины

Организационный комитет украинского Национального отбора на "Евровидение" обнародовал лонг-лист исполнителей, среди которых будет выбран тот, кто представит Украину на конкурсе в 2020 году в Роттердаме с 12 по 16 мая.
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Новые видеокарты от Nvidia, которые должны будут вернуть уверенное лидерство компании из калифорнийской Санта-Клары, получили названия RTX 3070 и RTX 3080.
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Происшествия

Число пострадавших из-за прорыва трубы в хостеле в Перми возросло до 6

Предполагается, что инцидент произошел из-за прорыва трубы теплоносителя в жилом доме, вода которого стекла в подвал, где находился хостел.
Газета.Ru 01:55
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Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
ТАСС 17 января в 09:33
Политика

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Нынешний исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский покинет пост и перейдет на должность помощника президента России по культуре, заявила в Telegram российская телеведущая Ксения Собчак.
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Кино

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Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

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Новым акционером ООО «Галактика» стала компания из Люксембурга

Новым акционером петербургского производителя молочных продуктов ООО «Галактика» стала компания Altair Holding SA.
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