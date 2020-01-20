Армия и оружие
Lenta.ruЛукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
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Общество
Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть
Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть: стороны достигли соглашения.
Кино
Мединский поручил создать экспертный совет по рибейтам
Благодаря системе рибейтов планируется не только привлечь иностранные кинокомпании снимать кино в России, но и увеличить турпоток в страну.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Тулячка вернулась домой после недельной отлучки и обнаружила, что по унитазу в санузле ползает довольно крупная змея, сообщает местное издание "Слобода".
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Авто
Lada Xray Cross с вариатором: АвтоВАЗ раскрыл статистику продаж
АвтоВАЗ рассекретил статистику продаж "вседорожной" версии Lada Xray.
Политика
Эрдоган: в Ливии присутствуют турецкие военные инструкторы и советники
По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла свои войска в североафриканскую республику и в Ливии якобы присутствуют лишь турецкие военные советники.
Политика
Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Экономика
ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке
Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.
Происшествия
«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука
Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Политика
Крым и Севастополь утвердили границу между субъектами
Граница между Республикой Крым и Севастополем установлена, соответствующий документ подписан, все вопросы сняты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
Энергетика
В Литву пришёл очередной груз СПГ от «Новатэк»
В литовской Клайпеде отгружен очередной груз сжиженного природного газа российской компании «Новатэк», который прибыл из порта Высоцк, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.
Космос
Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект
Обнаруженная массивная галактика относится к умирающим, то есть в ней останавливаются процессы образования звезд.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Наука
Вызванное человеком снижение биоразнообразия началось миллионы лет назад
Музыка
Названы участники Национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины
Организационный комитет украинского Национального отбора на "Евровидение" обнародовал лонг-лист исполнителей, среди которых будет выбран тот, кто представит Украину на конкурсе в 2020 году в Роттердаме с 12 по 16 мая.
Гаджеты
Nvidia может представить GeForce RTX 3070 и RTX 3080 уже в марте
Новые видеокарты от Nvidia, которые должны будут вернуть уверенное лидерство компании из калифорнийской Санта-Клары, получили названия RTX 3070 и RTX 3080.
Происшествия
Число пострадавших из-за прорыва трубы в хостеле в Перми возросло до 6
Предполагается, что инцидент произошел из-за прорыва трубы теплоносителя в жилом доме, вода которого стекла в подвал, где находился хостел.
Политика
Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Политика
Собчак заявила, что новым министром культуры станет женщина
Нынешний исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский покинет пост и перейдет на должность помощника президента России по культуре, заявила в Telegram российская телеведущая Ксения Собчак.
Кино
Опубликован список лучших фильмов XXI века
Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
Футбол
«Зенит» и ЦСКА сыграют товарищеский матч в Испании
Петербургский «Зенит» проведет контрольную встречу с московским ЦСКА на тренировочном сборе в Испании, об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».
Экономика
Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»
Акционерыы страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Экономика
Новым акционером ООО «Галактика» стала компания из Люксембурга
Новым акционером петербургского производителя молочных продуктов ООО «Галактика» стала компания Altair Holding SA.