с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам белорусского лидера, это был бы «совсем простой вариант» объединения двух государств.

Общество В работе Visa и Mastercard произошли сбои Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Политика Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.

Политика В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

Политика Депутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту Вскоре на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилась публикация, в которой утверждается, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».

Авто В ноябре автопроизводство в Петербурге сократилось на 17% С начала года расположенные в Петербурге заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 337,8 тысяч легковых автомобилей — на 2% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, сообщает агентство Auto-Dealer-СПб.

Происшествия На Хрустальном в Севастополе обнаружена 250-килограммовая бомба По предварительной информации, боеприпас может быть немецкой авиабомбой SC-250 калибром 250 килограммов, найденной в грунте на территории базы-стоянки техники, использующейся на работах по строительству объектов на мысе Хрустальном.

Политика «Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом» НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Общество Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год Согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, большинство россиян не хотели бы получить в качестве новогодних подарков электробритву, сувениры и мягкие игрушки.

Общество В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.

Общество Актриса Галина Волчек впала в кому Известная советская и российская актриса Галина Волчек накануне впала в кому в больнице, пишет telegram-канал Mash.

Политика Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира».