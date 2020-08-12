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Rambler News Service
Rambler News Service

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
По его словам, сейчас найважнейшими задачами являются обеспечение безопасности граждан, а также защита конституционного строя и "обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", передает
 Telegram-канал "Пул первого".
Московский Комсомолец07:52
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Lenta.ru

Лукашенко созвал совещание Совбеза

Lenta.ru07:58
RT на русском

Лукашенко собрал совещание «по защите конституционного строя»

RT на русском07:50
Газета.Ru

Лукашенко созвал совещание по «защите конституционного строя»

Газета.Ru07:52
РИА Новости

Лукашенко провел совещание по вопросам защиты конституционного строя

РИА Новости07:51
ТАСС

Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан и конституционный строй

ТАСС07:54
РБК

Лукашенко после трех дней протестов собрал совещание по ситуации в стране

РБК07:47
Комсомольская правда

Лукашенко собрал совещание по протестам

Комсомольская правда07:43

В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
Lenta.ru10:50
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В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии сроки открытия границы

«Сергей Лавров и Пекка Хаависто обменялись видением ситуации на российско-финляндском участке госграницы с учётом введённых ограничений на её пересечение, обсудили возможные сроки их снятия», — говорится в сообщении МИД России.
RT на русском09:49
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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