с чего всё началось

В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире. Ранее белорусский лидер допустил возобновление сотрудничества с Россией по поставкам энергоносителей в страну.

Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии

Политика Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.

Культура Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.

Политика Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Происшествия В Карелии задержали министра транспорта по делу о взятке В Карелии задержали министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, а также заместителя директора по строительству аэропорта «Петрозаводск» по уголовному делу о получении взятки, сообщает следственное управление СК по региону.

Происшествия Замглавы подмосковного Ступино заподозрили во взятке Замглавы администрации города Ступино в Подмосковье подозревается в получении взятки, в отношении него заведено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Экономика Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).

Энергетика Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса Технический комитет ОПЕК+ (включает страны ОПЕК, Россию и другие нефтедобывающие страны) рекомендовал сократить добычу нефти на 600 000 барр. в сутки до июня, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

Происшествия Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.

Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.