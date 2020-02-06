с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Общество Умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.

Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".

Политика Счетная палата раскритиковала правительство Медведева Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января — сразу после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором изложил целый ряд предложений по повышению уровня жизни россиян.

Политика Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.