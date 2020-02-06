Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
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«Иметь планы, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой»: президент провел совещание по топливно-энергетическому комплексу

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