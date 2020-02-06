Политика
RT на русскомЛукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Космос
Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb запущена с Байконура
Ракета выведет на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Это первый космический пуск России в 2020 году.
Киберспорт
Dendi: «В один момент вечером Cooman сообщил, что Virtus.pro позвала его в команду»
Капитан и основатель B8 Esports Данил Dendi Ишутин рассказал, что изначально команда планировала играть квалификации на мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 с Зауром Cooman Шахмурзаевым.
Экономика
Счетная палата назвала главные проблемы российской науки
В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Британия решила снять с России отдельные торговые санкции
По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.
Политика
В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G
В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Samsung блокировала умные телевизоры, использующиеся в России, если они были выпущены для других регионов или государств.
Хоккей
Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне
Общество
Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Киберспорт
Оба состава OG выступят в отборочных на ESL One Los Angeles 2020
OG сообщила, что в отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 сыграют оба состава клуба.
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Политика
Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву
С авиабазы Хмеймим в Сирии вылетел самолет с российскими детьми.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Общество
Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП
Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями
У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках
В министерстве обороны США во вторник подтвердили размещение на подводных лодках баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности для сдерживания России.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской тайно покинула Россию
Дочь певицы Любови Успенской покинула Россию после публичного скандала со звездной мамой.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус позавтракала, не выходя из моря
Кристина Асмус позавтракала, не выходя из моря Актриса Кристина Асмус показала роскошный морской завтрак.
Космос
SpaceX планирует запустить Starship на высоту 20 км
Политика
Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Политика
Скандал в Тюрингии: партия Меркель объединилась с крайне правыми
Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала отменить результаты региональных выборах, на которых победил кандидат, поддержанный ее партией, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Комик показал Анну Седокову без фотошопа
Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.