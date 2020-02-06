Политика

Мой БрянскМой БрянскЛукашенко собрал совещание по работе энергокомплекса страны

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится 7 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне переговоров с главой России Владимиром Путиным проводит совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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