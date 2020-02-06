Политика
Мой БрянскЛукашенко собрал совещание по работе энергокомплекса страны
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится 7 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне переговоров с главой России Владимиром Путиным проводит совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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Лукашенко перед встречей с Путиным провел совещание по ситуации в ТЭК Белоруссии
Экономика сегодня08:35
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
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Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
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По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
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