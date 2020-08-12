Лукашенко собрал совещание по вопросам защиты конституционного строя
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал 12 августа совещание по вопросам обеспечения безопасности и защиты конституционного строя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».В источнике
С чего всё началось
По его словам, сейчас найважнейшими задачами являются обеспечение безопасности граждан, а также защита конституционного строя и "обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", передает
Telegram-канал "Пул первого".
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