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Лукашенко собрал совещание по вопросам защиты конституционного строя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал 12 августа совещание по вопросам обеспечения безопасности и защиты конституционного строя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».В источнике
С чего всё началось
По его словам, сейчас найважнейшими задачами являются обеспечение безопасности граждан, а также защита конституционного строя и "обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", передает
 Telegram-канал "Пул первого".
Московский Комсомолец07:52
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Lenta.ru

Лукашенко созвал совещание Совбеза

Lenta.ru07:58
ТАСС

Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан и конституционный строй

ТАСС07:54
РБК

Лукашенко после трех дней протестов собрал совещание по ситуации в стране

РБК07:47
РИА Новости

Лукашенко после трех дней протестов собрал совещание по безопасности

РИА Новости07:51
RT на русском

Лукашенко собрал совещание «по защите конституционного строя»

RT на русском07:50
Газета.Ru

Лукашенко созвал совещание по «защите конституционного строя»

Газета.Ru07:52
Комсомольская правда

Лукашенко собрал совещание по протестам

Комсомольская правда07:43

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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Названы пять продуктов для защиты от коронавируса

Диетолог, исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева рассказала, какие продукты помогают противостоять коронавирусной инфекции.
Общественная служба новостей03:15
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Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru02:56