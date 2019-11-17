Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА "Новости". По словам главы государства, следующие президентские выборы пройдут летом 2020 года.
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Лукашенко решил баллотироваться еще на один президентский срок

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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