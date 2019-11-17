Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА "Новости". По словам главы государства, следующие президентские выборы пройдут летом 2020 года.

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Политика Матвиенко обсудила реконструкцию железных дорог на Кубе В кубинской Гаване председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поговорила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом о проекте реконструкции кубинских железных дорог.

Экономика Saudi Aramco объявила диапазон цены размещения акций в ходе IPO Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco начала 17 ноября сбор заявок инвесторов для IPO и объявила диапазон цены размещения – 30–32 риала за акцию ($8–8,53).

Авто Ferrari представила новое купе Ferrari Roma Ferrari Roma останстили 3,9-литрового Twin-Turbo V8 Ferrari мощностью 612 лошадиных сил и 561 фунт-фут (760 ньютон-метров) крутящего момента.

Происшествия В Приморье рухнула стена жилого дома В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.

Теннис Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Единоборства Блахович победил Соузу на турнире UFC Fight Night 164 Как сообщается на сайте «Спорт Экспресс», в рамках турнира UFC Fight Night 164, который проходит в бразильском городе Сан-Паулу боец ММА Ян Блахович из Польши одержал победу над представителем Бразилии Роналду Соузу.

Экономика Fashion-ритейлеры теряют трафик Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.