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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода
».
Коммерсантъ20:55
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Царьград

Украина в «большом торге» Лукашенко: Белорусский политолог объяснил, зачем нужен звонок Зеленскому

Царьград09:49
Эхо Москвы

Дмитрий Гордон объявил, что Минск готов передать Киеву задержанных россиян, которых подозревают в наёмничестве

Эхо Москвы03:02
Взгляд.ру

Гордон: Лукашенко пообещал Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе

Взгляд.рувчера в 15:05
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:26
Коммерсантъ

Журналист Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Коммерсантъ20:55
Lenta.ru

Стало известно о намерении Лукашенко выдать бойцов ЧВК России и Украине

Lenta.ru19:26
Газета.Ru

Гордон сообщил о готовности Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Газета.Ru03:46
КП - Беларусь

Гордон: Александр Лукашенко обещал дать зеленый свет на выдачу вагнеровцев Украине и России

КП - Беларусь02:54

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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В бундестаге прокомментировали иск экологов по «Северному потоку — 2»

Иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2» вряд ли будет успешным, заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
RT на русском06:41

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Клубы АПЛ проголосовали против 5 замен в следующем сезоне

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен на весь следующий сезон, но каждый чемпионат был вправе самостоятельно решать, принимать это нововведение в дальнейшем или нет.
Sports.ru09:35

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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