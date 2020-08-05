Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России
Смотрите также
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
В Москве возбудили дело из-за наезда автомобиля на двух пешеходов
Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
Агата Муцениеце: «Прилучный говорит, что до сих пор любит меня»
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Бывший муж Меган Фокс высмеял ее признание в любви к рэперу
Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Макрон первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после взрыва
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины
Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода
».
Подробнее о событии
Герой России предсказал ответ на выдачу Украине задержанных Белоруссией ЧВКшников
Московский Комсомолец07:25