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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода
».
Коммерсантъ20:55
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Московский Комсомолец

Герой России предсказал ответ на выдачу Украине задержанных Белоруссией ЧВКшников

Московский Комсомолец07:25
Эхо Москвы

Дмитрий Гордон объявил, что Минск готов передать Киеву задержанных россиян, которых подозревают в наёмничестве

Эхо Москвы03:02
Взгляд.ру

Гордон: Лукашенко пообещал Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе

Взгляд.рувчера в 15:05
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:26
Коммерсантъ

Журналист Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Коммерсантъ20:55
Lenta.ru

Стало известно о намерении Лукашенко выдать бойцов ЧВК России и Украине

Lenta.ru19:26
Газета.Ru

Гордон сообщил о готовности Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Газета.Ru03:46

Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru03:14
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Литосферные плиты Земли начали движение только 2 млрд лет назад

Тектоника литосферных плит Земли стала глобальным процессом далеко не сразу после запуска — говорят китайские ученые, которые уверены, что по-настоящему масштабное движение тектонических плит стартовало на нашей планете только два миллиарда лет назад, то есть, значительно позднее, чем предполагалось до сих пор.
Planet Today06:11

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости06:47
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета03:51
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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