Политика
ФедералПрессЛукашенко согласился выдать Украине задержанных россиян
Стало известно, что президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко согласился выдать ранее задержанных россиян Киеву. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после того, как провел интервью с Лукашенко.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».Коммерсантъвчера в 20:55
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Журналист Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Коммерсантъвчера в 20:55
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