с чего всё началось

Стало известно, что президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко согласился выдать ранее задержанных россиян Киеву. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после того, как провел интервью с Лукашенко.

Футбол Игнашевич сравнил футбол с бизнесом Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич сравнил футбол с бизнесом, передает пресс-служба команды.

Политика Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании. 2

Политика Источник, близкий к ЧВК, раскрыл маршрут задержанных в Минске россиян Источник добавил, что россияне не располагали информацией, в каком именно ливийском порту они будут выполнять задание: о задачах, поставленных перед сотрудниками «МАР», те узнают уже по прибытии в нужную страну.

Политика В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы. 215

Политика Украина не получала ответа от Белоруссии о выдаче задержанных россиян Киев официально не получал согласия Белоруссии на передачу задержанных под Минском россиян, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Авто General Motors зарегистрировал торговый знак Hummer в России Напомни, модели Hummer H2 и H3 выпускались ранее на российском предприятии «Автотор».

Происшествия Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после. 207

Политика Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности". 1

Политика Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске. 1K

Здоровье Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания. 16

Наука В России нашли новый способ лечения коронавируса Студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ изобрели новый способ лечения коронавируса. 84