с чего всё началось

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.

Футбол «Чайка» в Кубке России сыграет с «Текстильщиком» В Москве прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ.

Общество Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных сведений Как часто Сафронов передавал данные и каким именно способом, Павлов не уточнил. Сафронова задержали 7 июля в Москве. 108

Экономика Россияне резко увеличили число жалоб на банки во время пандемии В первом полугодии 2020 года количество жалоб потребителей финансовых услуг, которые получил Банк России, возросло на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Экс-замглавы ЛУКОЙЛа назвали владельцем энергопроекта в Англии Бенефициаром компании Aquind, которая намерена объединить энергосети Великобритании и Франции за 1,2 млрд фунтов, является бывший замглавы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Виктор Федотов. 2

Политика Лукашенко рассказал об оппозиционных взглядах сына Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай придерживается оппозиционных взглядов. 23

Происшествия Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей". 580

Политика Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США. 483

Происшествия Умер один из пострадавших при взрыве в вагонном депо в Иванове Один из двух пострадавших при взрыве паров нефтепродуктов в вагонно-ремонтном депо в Иванове погиб.

Экономика Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes. 425