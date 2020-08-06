Лукашенко согласился выдать Украине задержанных россиян
Смотрите также
Кинологи МЧС России приступили к работе на завалах в порту Бейрута
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России
Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии
Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни
ФСБ: Сафронов передал секретные данные с помощью книги о Ельцине
В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде
Лукашенко: «Коронавирус мне подкинули»
Стало известно о смерти подростка в захваченном опальным священником монастыре
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Звезда «Уральских пельменей» вернется на завод из-за безденежья
Керимов возглавил список миллиардеров России по версии Forbes
"Что с лицом?": Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом
«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе
О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Лукашенко: «Коронавирус мне подкинули»
Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Ефремов на заседании суда с трудом узнал себя на видео после ДТП
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Власти Черногории разрешили гражданам РФ въезд с 7 августа
«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе
Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске
Кинологи МЧС России приступили к работе на завалах в порту Бейрута
Стало известно, что президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко согласился выдать ранее задержанных россиян Киеву. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после того, как провел интервью с Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода
».
Подробнее о событии