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ФедералПресс
ФедералПресс

Лукашенко согласился выдать Украине задержанных россиян

Стало известно, что президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко согласился выдать ранее задержанных россиян Киеву. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после того, как провел интервью с Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода
».
Коммерсантъ20:55
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Московский Комсомолец

Политологи раскрыли планы Зеленского на задержанных в Белоруссии россиян

Московский Комсомолец11:06
Царьград

Украина в «большом торге» Лукашенко: Белорусский политолог объяснил, зачем нужен звонок Зеленскому

Царьград09:49
Коммерсантъ

Журналист Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Коммерсантъ20:55
Газета.Ru

Гордон сообщил о готовности Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Газета.Ru03:46
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:26
Эхо Москвы

Дмитрий Гордон объявил, что Минск готов передать Киеву задержанных россиян, которых подозревают в наёмничестве

Эхо Москвы03:02
Взгляд.ру

Гордон: Лукашенко пообещал Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе

Взгляд.рувчера в 15:05

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ruвчера в 13:27
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Русская Планета07:18
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
РИА Новости06:47
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