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Лукашенко сообщил Мишустину о планах Запада перед выборами в России

По данным РИА Новости, Лукашенко предупредил Мишустина о том, что Запад готовит «пакости» в преддверии Единого дня голосования в России, который намечен на середину сентября. Глава Белоруссии напомнил, что спецслужбам страны удалось перехватить разговор между Берлином и Варшавой.В источнике
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Телеканал 360°

Лукашенко предупредил о «пакостях» западных стран перед выборами в России

Телеканал 360°08:39
Газета.Ru

Лукашенко предостерег Россию от вероятных «пакостей» западных стран

Газета.Ru08:09
Lenta.ru

Лукашенко предупредил Россию о возможных пакостях Запада

Lenta.ru07:03
РИА Новости

Лукашенко предупредил Россию о возможных «пакостях» западных стран

РИА Новости07:41
News.ru

Лукашенко: Запад готовит «пакости» для России перед выборами

News.ru07:25
РБК

Лукашенко предупредил Мишустина о желании Запада «напакостить» России

РБК07:14
RT на русском

Лукашенко заявил о желании Запада «подсунуть пакость» России

RT на русском07:43

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
РИА Новости06:14
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Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке на ₽3,4 млрд ушло в суд

Материалы уголовного дела депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова о взятке на 3,4 млрд рублей с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу – вместе с ним на скамью подсудимых сядет экс-главбух Первого хлебокомбината (Челябинск) Маргарита Бутакова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ104:32
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Определились все участники группового этапа Кубка России по футболу

Москва, 3 сентября 2020, 09:00 — REGNUM Участники группового этапа Кубка России по футболу определились по итогам матчей 1/64 финала турнира среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые прошли 2 сентября.
REGNUM02:00

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Россия и Белоруссия достигли договоренности по оплате нефти и газа

Издание БЕЛТА сообщает о достигнутой договоренности между Россией и Белоруссией по вопросам оплаты нефти и газа во время переговоров в Минске между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным.
Общественная служба новостей08:59
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Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге извинился за жест Смолова на афише

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге извинился за публикацию афиши, где Федор Смолов демонстрирует жест, который может быть воспринят как символ албанского орла, связанный с печальными событиями в Косово.
Аргументы и Факты10:13