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Лукашенко сообщил Мишустину о планах Запада перед выборами в России

По данным РИА Новости, Лукашенко предупредил Мишустина о том, что Запад готовит «пакости» в преддверии Единого дня голосования в России, который намечен на середину сентября. Глава Белоруссии напомнил, что спецслужбам страны удалось перехватить разговор между Берлином и Варшавой.В источнике
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ФАН

Корнилов предрек попытки Запада расшатать ситуацию в России

ФАН11:46
Lenta.ru

Лукашенко предупредил Россию о возможных пакостях Запада

Lenta.ru07:03
Газета.Ru

Лукашенко предостерег Россию от вероятных «пакостей» западных стран

Газета.Ru08:09
RT на русском

Лукашенко заявил о желании Запада «подсунуть пакость» России

RT на русском07:43
РИА Новости

Лукашенко предупредил Россию о возможных «пакостях» западных стран

РИА Новости07:41
РБК

Лукашенко предупредил Мишустина о желании Запада «напакостить» России

РБК07:14
Телеканал 360°

Лукашенко предупредил о «пакостях» западных стран перед выборами в России

Телеканал 360°08:39

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Батальон армии США перебросят в Литву для совместных учений

«Для совместных учений в Литву на этой неделе прибывает 2-й батальон 69-го полка 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США», – передает сообщение литовского оборонного ведомства ТАСС.
Взгляд.рувчера в 12:22
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Арбитр отказался от судейства после ошибки в матче «Спартак» — «Сочи»

9 августа Еськов работал в качестве видеоассистента на матче первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Столичный клуб упустил победу на последних минутах из-за ошибки Еськова и главного арбитра Василия Казарцева, назначивших пенальти.
РБК спорт08:55