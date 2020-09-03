Лукашенко сообщил Мишустину о планах Запада перед выборами в России
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По данным РИА Новости, Лукашенко предупредил Мишустина о том, что Запад готовит «пакости» в преддверии Единого дня голосования в России, который намечен на середину сентября. Глава Белоруссии напомнил, что спецслужбам страны удалось перехватить разговор между Берлином и Варшавой.В источнике
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