Коронавирус
RT на русскомЛукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 Внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Общество
Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса
Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса в США.
Lenta.ru 11:55
Футбол
Андреас Перейра: «Ван Дейк высокомерный и скучный. Милнер мне не нравится»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра ответил на вопрос о том, кого он считает самым высокомерным футболистом из тех, против кого он играл.
Sports.ru 11:26
Общество
Почти половина россиян поддерживает протесты в Хабаровске
45% россиян относятся к действиям хабаровчан положительно, 26% — нейтрально. И только 17% относятся к хабаровским протестам негативно.
Политсовет 07:29
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Армия и оружие
В Минобороны ответили на претензии Финляндии к российским истребителям
Четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 11:50
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru вчера в 06:55
Интернет
«Яндекс» рассказал о приложении, которое нельзя удалить с компьютера
Российские пользователи заметили, что на их компьютерах появилось приложение "Телемост" - так называется сервис видеосвязи, разработанный в "Яндексе".
Российская газета 11:39
Футбол
Клозе провел первую тренировку в «Баварии» в качестве ассистента Флика
Тренер «Баварии» Мирослав Клозе провел первую тренировку в новой должности, сообщается на официальном сайте клуба.
Спорт-Экспресс 11:04
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
РИА Новости 06:58
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Шоу-бизнес
Петросян впервые показал фото с 31-летней женой
Евгений Петросян появился на репетиции своего нового шоу с молодой супругой Татьяной Брухуновой.
Народные новости 07:52
Космос
Правительство РФ намерено засекретить закупки корпорации «Роскосмос»
Проект постановление, согласно которому закупки государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» буду засекречены, внесен на рассмотрение правительством РФ в лице премьер-министра Михаила Мишустина.
ИА Красная Весна 11:53
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Общество
Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции
Все задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты отпущены из милиции, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
РИА Новости 10:03
Общество
Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут
Русская Планета 11:40
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv 02:43
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Общество
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru 09:41