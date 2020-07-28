Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 Внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Лукашенко заявил, что перенес коронавирус

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Комсомольская правда10:45

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Известия10:44

Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом

RT на русском10:50

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РИА Новости10:42
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