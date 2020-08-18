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Инфорос
Инфорос

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов. Политик пояснила, что сделать этого невозможно, потому что очень много бюллетеней уничтожено.В источнике
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Говорит Москва

Белорусская оппозиция не получала предложения Лукашенко пересчитать голоса

Говорит Москва05:23
Коммерсантъ

Оппозиция не получала предложение Лукашенко пересчитать голоса

Коммерсантъ05:07
РИА Новости

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

РИА Новости05:46
Фонтанка.Ру

Белорусская оппозиция заявила, что не получала от Лукашенко предложения пересчитать голоса. Но это уже и невозможно

Фонтанка.Ру04:35
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Газета.Ru01:24
РБК

Соратница Тихановской ответила на слова Лукашенко о пересчете голосов

РБК00:25
Известия

Лукашенко рассказал об отказе оппозиции пересчитывать голоса на выборах

Известиявчера в 13:50
КП - Беларусь

«Ради Тихановской готовы бросить первого президента»: Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах

КП - Беларусь02:11

«Татнефть» может выплатить дивиденды в размере 9,94 рублей за акцию

Совет директоров ПАО «Татнефть», который возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов, рекомендовал общему собранию акционеров установить размеров дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере 994% от номинальной стоимости одной акции.
Коммерсантъ Казань04:53
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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