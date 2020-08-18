Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Смотрите также
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
Сын погибшего Захарова попросил для Ефремова максимального наказания
Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Россиянина убили после спора в сети из-за правил дорожного движения
Как Александр Лукашенко общался с бастующими сотрудниками завода
В России маски стали покупать в алкомаркетах чаще, чем пиво и водку
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Власти Канады и Ирландии не признали итогов выборов в Белоруссии
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
Соратница Тихановской не исключила ее возвращения в Белоруссию
Ан-26 и Ил-76МД сели на грунт: в Ростовской области прошли учения ВТА
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса
Минкульт Белоруссии назначил временного главу театра Янки Купалы
Лукашенко допустил проведение повторных выборов в Белоруссии
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции
Лукашенко отказался проводить новые выборы до того, как его убьют
В Белоруссии отпустили троих задержанных во время встречи с Лукашенко
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
Apple удалит профиль разработчика игры Fortnite из App Store
Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России
Польша призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу России
В России третий день подряд выявили менее 5 тыс. случаев COVID-19
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов. Политик пояснила, что сделать этого невозможно, потому что очень много бюллетеней уничтожено.В источнике
Подробнее о событии