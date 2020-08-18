Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
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В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов. Политик пояснила, что сделать этого невозможно, потому что очень много бюллетеней уничтожено.В источнике
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