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Инфорос
Инфорос

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов. Политик пояснила, что сделать этого невозможно, потому что очень много бюллетеней уничтожено.В источнике
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Коммерсантъ

Оппозиция не получала предложение Лукашенко пересчитать голоса

Коммерсантъ05:07
РИА Новости

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

РИА Новости05:46
РБК

Соратница Тихановской ответила на слова Лукашенко о пересчете голосов

РБК00:25
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Газета.Ru01:24
Фонтанка.Ру

Белорусская оппозиция заявила, что не получала от Лукашенко предложения пересчитать голоса. Но это уже и невозможно

Фонтанка.Ру04:35
Lenta.ru

Соратница Тихановской опровергла предложение Лукашенко о пересчете голосов

Lenta.ruвчера в 16:48
Известия

Лукашенко рассказал об отказе оппозиции пересчитывать голоса на выборах

Известиявчера в 13:50
КП - Беларусь

«Ради Тихановской готовы бросить первого президента»: Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах

КП - Беларусь02:11

МВБ: США ввели антироссийские санкции против всех, кого можно

США уже не знают, против кого в России можно вводить новые санкции, но делают все возможное, чтобы привлечь Москву к ответственности за якобы попытки вмешательства в американские выборы, заявил и.о. главы американского министерства внутренней безопасности Чед Вулф.
МВБ: США ввели антироссийские санкции против всех, кого можно
Газета.Ru06:35
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Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Координационный совет оппозиции Белоруссии во вторник проведет первое заседание и затем даст пресс-конференцию, сообщила Мария Колесникова, бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской.
Интерфакс05:26

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,6K

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

После обновления техрегламента Таможенного союза инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских автомобилистов за установленные на крышах их машин багажники в случае, если они не зарегистрированы и не имеют необходимой сертификации.
Discover2402:53
1,1K

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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