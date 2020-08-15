Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Смотрите также
У здания посольства Белоруссии в Москве проходит акция солидарности
Рудковская благословила второй брак 51-летней Светланы Бондарчук
Абэ пообещал не допустить повторения ужасов Второй мировой войны
Техперсонал Белтелерадиокомпании намерен устроить забастовку
США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
В Казани выступят Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра
Скончалась заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Объявленный в Белоруссии в розыск Цепкало находится на Украине
Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
Вышел трейлер девятой части комедии «Американского пирога»
Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных в Беларуси россиян
Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным
Лукашенко назвал своей целью сохранение независимости страны
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз, передает
БелТА.
Подробнее о событии
Лукашенко заявил о договорённости с Путиным по обеспечению безопасности Белоруссии
RT на русскомвчера в 15:39
Лукашенко: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси
КП - Беларусьвчера в 13:12