с чего всё началось

Президент Лукашенко после переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге заявил агентству БЕЛТА, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей. Решено, что в 2020 году Белоруссия купит у России 20-22 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти, уточнил Лукашенко.

Лукашенко сообщил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Происшествия В Колпино охотник ранил охранника газопровода Охотник начал стрелять по охранникам из карабина после того, как те попытались ему помешать охотиться в непосредственной близости от газопровода.

Общество «Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.

Гаджеты Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.

Политика ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний Евросоюз выступает против санкций США, которые направлены на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американское меры против «Северного потока — 2».

Спорт СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Политика WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.

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