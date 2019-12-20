с чего всё началось

Президент Лукашенко после переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге заявил агентству БЕЛТА, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей. Решено, что в 2020 году Белоруссия купит у России 20-22 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти, уточнил Лукашенко.

Лукашенко сообщил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Политика Путин рассказал о невыполненных пунктах договора о Союзном государстве Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие пункты этого соглашения.

Игры Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.

Гаджеты Microsoft продолжит поддержку Windows 7 Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.

Здоровье Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств Минздрав в письме отмечает, что закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию в том случае, если у пациента есть медицинские показания именно к этому препарату.

Происшествия Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.

Культура Фильм-концерт Пугачевой провалился в прокате В фильме зрителям представлен процесс съемок концерта Пугачевой в Кремле. Мероприятие состоялось в апреле 2019 года.

Космос В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Starliner отправился в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию (МКС), однако цели не достиг из-за неожиданного отклонения от заданного курса.

Авто Hyundai начал разрабатывать машины с помощью виртуальной реальности В головном офисе конструкторского бюро Hyundai представили новую систему виртуальной реальности, с помощью которой инженеры смогут оценить качество проектирования будущего автомобиля.

Гаджеты Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.

Здоровье Названы 6 сигналов организма, предупреждающих об опасных нарушениях Как сообщает ToDay News Ufa, медики назвали 6 сигналов организма, которыми он предупреждает, что пришли проблемы: Онемение и покалывание в руках и ногах.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Общество Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Здоровье Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.