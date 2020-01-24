Политика
РБКЛукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Лукашенко добавил, что Белоруссия также договаривается о поставках нефти из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. Он отметил, что эти страны готовы поставлять сырье по «мировой цене», но качество нефти у них лучше. Контракт на поставку российской нефти в Белоруссию истек 1 января.
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Повторение пройденного: Лукашенко хочет реанимировать трубопровод Одесса - Броды
ПРАЙМ23 января в 10:23
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США, Саудовская Аравия, ОАЭ: Лукашенко рассказал, с какими странами договаривается о поставках нефти
КП - Беларусьвчера в 08:00
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Политика
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