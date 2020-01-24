Политика
News.ruЛукашенко сообщил о причинах разногласий с РФ по нефти
Причина разногласий и конфликта между Москвой и Минском по поводу нефти заключается в том, что российская сторона запросила за сырьё цену выше мировой. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Происшествия
Домашний арест отменили министру здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова не стал продлевать домашний арест Быковской, о котором просило следствие.
Политика
Максим Топилин возглавил ПФР. Что ждёт пенсии
Кстати, новым заместителем министра финансов стал Антон Дроздов, который ранее возглавлял ПФР.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Энергетика
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Общество
В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится на сайте ведомства.
Авто
Kia показал новый бюджетный кроссовер Kia Sonet
Южнокорейский автопроизводитель KIA опубликовал первые изображения нового компактного кроссовера Sonet, который может стать самым дешевым SUV в линейке бренда.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Гаджеты
Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году
Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Хоккей
НХЛ. Овечкин вошел в первую пятерку сборной десятилетия
Компанию капитану "столичных" составили вратарь Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс"), защитники Дрю Даути ("Лос-Анджелес Кингз") и Данкан Кит ("Чикаго Блэкхоукс"), нападающие Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз") и Патрик Кейн ("Чикаго Блэкхоукс"), сообщает официальный сайт НХЛ.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Политика
Голикова: в правительство внесли документ об отраслевой оплате труда
Минтруд подготовил поправки в ТК РФ по введению отраслевых систем оплаты труда.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота
В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Общество
Известные Татьяны Якутии вспоминают свои студенческие годы
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Происшествия
Скончался лечивший людей от коронавируса в Китае врач
В китайском Ухане умер 62-летний отоларинголог Лян Удун, который занимался лечением заболевших новым типом коронавируса.
Происшествия
В Пензе в Арбеково на уроке умер школьник
Политика
Дуда назвал правильным решение не приезжать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
Общество
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Политика
Политолог Суздальцев: Белорусская номенклатура уже подыскивает замену Лукашенко
Белорусская номенклатура уже подыскивает человека, который поедет в Москву.