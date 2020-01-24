Политика
RT на русскомЛукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства. «Это связано со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Кремлю очередные переговоры по нефти
Эхо Москвывчера в 07:30
Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ
Газета.Ruвчера в 07:00
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Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Политика
Турки обвинили Россию в обмане с С-400
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
Политика
Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму
Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил в интервью Der Spiegel, что военнослужащий, который по ошибке сбил украинский пассажирский Boeing под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме.
Происшествия
В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Общество
Mastercard запускает платформу для «электронных чаевых»
Международная платежная система Mastercard приступает к запуску в России платформы для приема безналичных чаевых.
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник российского президента Владислав Сурков покинул госслужбу. Об этом в субботу, 25 января, заявил политолог Алексей Чеснаков.
Здоровье
В Иркутске заболевших студентов-китайцев проверяют на коронавирус
Григорий Сысоев / РИА "Новости" В Иркутске госпитализированы пятеро китайских студентов – их подозревают в заражении коронавирусом.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео
Столичная Госавтоинспекция опубликовала видео момента ДТП с участием шести машин, в результате которого погиб человек.
Политика
В Сети появилась новая запись «прослушки» c совещания премьера Украины
На YouTube-канале "Стенограма наради" появилась новая запись, якобы сделанная на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сентябре 2019 года.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России
В России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом в субботу, 25 января, заявил Роспотребнадзор.
Политика
Законопроект о поправке в Конституцию прошел первое чтение Госдумы
Президентский законопроект о поправке в Конституцию одобрен Госдумой в первом чтении.
Политика
Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Футбол
Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи
Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
Общество
В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни скончалась старейший практикующий хирург, лауреат самой престижной врачебной премии "Признание" Алла Ильинична Левушкина.
Политика
Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине
После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.
Наука
Фотограф показал, как выглядит снежинка на макрофотографии
Фотографу удалось настолько близко запечатлеть снежинку, что можно в подробностях рассмотреть ее узоры.
Гаджеты
Dr.Web обнаружил неудаляемый Android-вирус
Как сообщает ToDay News Ufa, неудаляемый вирус называется Android.Xiny.5260, также у него имеется несколько модификаций: После установки начинает загружать на смартфон приложения с оплатой за установку.
Гаджеты
Honor представил новые ноутбуки для России и объявил цены
В России ноутбуки Honor MagicBook 14 будут стоить 44 990 рублей за версию 256 ГБ и 49 990 рублей за версию 512 ГБ.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Общество
В Татьянин день погода была разной
Названа эта дата в честь мученицы Татианы, родившейся в Риме около 200 года. Ее родители втайне от всех были христианами.
Общество
Диетолог назвал опасность потребления рыбы
Диетолог Даниэл Крел рассказал об опасности потребления рыбы, передает oane.ws.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения, выразив уверенность в углублении дружественных связей двух стран.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Политика
Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику
Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Фигурное катание
Российские девушки лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию
Три первых места на чемпионате Европы по фигурному катанию занимают российские фигуристки после короткой программы, которая был показана 24 января.