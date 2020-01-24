Политика
РБКЛукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Лукашенко добавил, что Белоруссия также договаривается о поставках нефти из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. Он отметил, что эти страны готовы поставлять сырье по «мировой цене», но качество нефти у них лучше. Контракт на поставку российской нефти в Белоруссию истек 1 января.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции
Происшествия
В результате стрельбы на юго-западе Германии погибли шесть человек
Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии закупать нефть с альтернативных рынков по мировым ценам.
Кино
Брэд Питт отказался от главной роли в «Матрице»
Актер Брэд Питт признался, что отказался от главной роли в трилогии тогда еще братьев, а не сестер Вачовски "Матрица".
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Футбол
Кокорин согласился перейти в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Хоккей
«Авангард» отстранил тренера, который бил клюшкой детей по голове
Сегодня в сети появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Экономика
Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Общество
Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании
Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.
Кино
Церемония вручения кинопремии «Золотой орел» пройдет без ведущих
24 января в Москве состоится торжественная церемония вручения российской кинопремии «Золотой орел».
Биатлон
Херрман выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Старых — 8-я
Немецкая биатлонистка Денизе Херрман стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Политика
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Футбол
Мамаев забил гол за «Ростов» в товарищеском матче
Происшествия
Житель Кубани пойдет под суд за убийство пенсионеров-геев
Жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство пары пенсионеров, которое он совершил, когда один из них пытался снять с него штаны, сообщили 24 января в прокуратуре Краснодарского края.
Хоккей
Юбилейная шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо»
На 4-й минуте матча счёт открыл капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, и эта шайба стала уже 400-й в КХЛ.
Здоровье
В Наро-Фоминском перинатальном центре спасли ребенка весом 470 граммов
С самого начала ребенок находился на искусственной вентиляции легких.
Политика
В Госдепе США назвали новую дату встречи Помпео с Зеленским
Госсекретарь США Майк Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 января.
Шоу-бизнес
Поцелуй Батрутдинова с тремя девушками в ночном клубе попал на видео
В Сети появился ролик, на котором юморист в компании трех девушек отдыхает в одном из ночных клубов Пхукета.
Политика
Рабочим местом Медведева может стать «дом с ракушками»
Бывший премьер Дмитрий Медведев, который после отставки стал заместителем председателя Совета безопасности, может получить офис в Доме приемов правительства на Воздвиженке, известном как «дом с ракушками».
Кино
Актер Трухин опасается очередного срыва съемок седьмых «Сватов»
Политика
СМИ Израиля прокомментировали выступление Путина в Иерусалиме
Выступление президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме в преддверии проведения Всемирного форума памяти Холокоста вызвало большой интерес в СМИ Израиля.