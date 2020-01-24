Политика

РБКРБКЛукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти

Лукашенко добавил, что Белоруссия также договаривается о поставках нефти из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. Он отметил, что эти страны готовы поставлять сырье по «мировой цене», но качество нефти у них лучше. Контракт на поставку российской нефти в Белоруссию истек 1 января.
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Лукашенко рассказал о переговорах по нефти с США, ОАЭ и Саудовской Аравией

Коммерсантъ07:17

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Лукашенко рассказал о планах закупать нефть в США и ОАЭ

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ТАСС06:59
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:09, Ашберн

США, Саудовская Аравия, ОАЭ: Лукашенко рассказал, с какими странами договаривается о поставках нефти

КП - Беларусь08:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
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Российская газета 08:38
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